Neymar eroico | gol e assist con una lesione al menico

Incredibile Neymar: nonostante la recente lesione al menisco e il parere contrario dei medici, il brasiliano non ha voluto rinunciare all’importante sfida salvezza contro lo Sport Recife. Risultato? Il brasiliano trascina il Santos: 3-0, gol e assist . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neymar eroico: gol e assist con una lesione al menico

Scopri altri approfondimenti

Neymar, gol e assist con il menisco lesionato nella vittoria per 3-0 del Santos contro lo Sport Recife. Guarda il video - Nonostante l'infortunio al menisco che sembrava avere compromesso la sua stagione, Neymar è sceso in campo. Segnala eurosport.it

Gol, assist ma tante polemiche extra-campo: com'è andato finora il ritorno di Neymar al Santos - Il 31 gennaio 2025 Neymar è ufficialmente tornato al Santos, il club che lo ha lanciato, dopo dodici anni di carriera in Europa e una parentesi in Arabia Saudita. Secondo tuttomercatoweb.com

Neymar, la "Mano de Dios" non funziona: gol ed espulsione con il Santos - Pochi giorno la Champions League conquistata dal PSG, sua ex squadra, il fuoriclasse brasiliano è infatti stato espulso durante la ... Secondo tuttosport.com