Neymar eroico gioca infortunato per salvare il Santos e segna | scoppia in lacrime dopo la standing ovation

Neymar è sceso in campo nonostante un infortunio che sembrava aver compromesso la sua stagione e ha trascinato il Santos fuori dalla zona retrocessione. Un atto di coraggio, e di appartenenza, che rilancia le ambizioni del Peixe e le sue in vista del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Neymar eroico, gioca infortunato per salvare il Santos e segna: scoppia in lacrime dopo la standing ovation - Neymar è sceso in campo nonostante un infortunio che sembrava aver compromesso la sua stagione e ha trascinato il Santos fuori dalla zona retrocessione ... Segnala fanpage.it

Neymar, gol e assist con il menisco lesionato: la folle serata del Santos, ecco cosa è successo - L'aura del campionato emerge nei momenti più difficili e questa volta, Neymar si è superato. Da msn.com

Neymar si sfoga: "Nessun essere umano merita certe cose, mi hanno fatto davvero male" - È stato il tema caldo dell’intera settimana: Neymar avrebbe giocato contro lo Sport Recife oppure no? Secondo tuttomercatoweb.com