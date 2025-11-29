Next Gen ATP Finals 2025 | gli otto qualificati Mensik e Tien al via C’è una rinuncia di spicco

Sono stati resi noti gli otto partecipanti alle Next Gen ATP Finals, di scena dal 17 al 21 dicembre a Jeddah (Gedda), Arabia Saudita. Si tratta, in sostanza, dei migliori tra i giocatori nati dal 2005 compreso in poi (gli Under 20, per farla breve). Unico rinunciatario Joao Fonseca: il brasiliano occuperà in altro modo la parte di stagione che separa il 2025 dal 2026. Il giocatore di punta sarà il ceco Jakub Mensik, già vincitore del Masters 1000 di Miami, e il secondo di maggior spicco sarà l’americano Learner Tien. Sono anche gli unici top 30 del caso: 19 Mensik, 28 Tien. Tutti fuori dai 100 gli altri protagonisti, fale a dire il belga Alexander Blockx, il croato Dino Prizmic, lo spagnolo Martin Landaluce, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, l’americano Nishesh Basavareddy e lo spagnolo Rafael Jodar. 🔗 Leggi su Oasport.it

