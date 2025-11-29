rebel ridge, il successo e il mancato sviluppo di un sequel. Il film Rebel Ridge, diretto da Jeremy Saulnier e distribuito su Netflix, ha riscosso un notevole consenso di critica e pubblico, registrando oltre 31 milioni di visualizzazioni. Nonostante i risultati positivi, attualmente non risultano in programma sviluppi per un seguito diretto. Il film ha ottenuto un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes, testimonianza della sua qualità e del favore riscontrato tra gli spettatori. successo critico e di pubblico. Il film narra la storia di Terry Richmond, un ex soldato interpretato da Aaron Pierre, che si confronta con una forza di polizia corrotta in una piccola città. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix Rebel Ridge: un’opportunità persa per una saga alla Jack Reacher