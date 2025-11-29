Netflix Rebel Ridge | un’opportunità persa per una saga alla Jack Reacher

Jumptheshark.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

rebel ridge, il successo e il mancato sviluppo di un sequel. Il film Rebel Ridge, diretto da Jeremy Saulnier e distribuito su Netflix, ha riscosso un notevole consenso di critica e pubblico, registrando oltre 31 milioni di visualizzazioni. Nonostante i risultati positivi, attualmente non risultano in programma sviluppi per un seguito diretto. Il film ha ottenuto un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes, testimonianza della sua qualità e del favore riscontrato tra gli spettatori. successo critico e di pubblico. Il film narra la storia di Terry Richmond, un ex soldato interpretato da Aaron Pierre, che si confronta con una forza di polizia corrotta in una piccola città. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

netflix rebel ridge un8217opportunit224 persa per una saga alla jack reacher

© Jumptheshark.it - Netflix Rebel Ridge: un’opportunità persa per una saga alla Jack Reacher

News recenti che potrebbero piacerti

Rebel Ridge, ci sarà un sequel dell'ottimo thriller di Netflix? - Rebel Ridge ha fatto il botto: nel giro di poche ore dal suo esordio su Netflix, il thriller con Aaron Pierre è riuscito già a scalare posizioni piazzandosi ai piani alti della top 10 della ... Si legge su cinema.everyeye.it

Rebel Ridge: Jeremy Saulnier presenta un thriller esplosivo con Aaron Pierre su Netflix - Interpretato da Aaron Pierre e Don Johnson, questo intenso thriller scava nel cuore della corruzione di ... Secondo sortiraparis.com

Cosa significa il finale di Rebel Ridge, tra i 10 film più visti su Netflix - Si tratta di un thriller d'azione basato su vendetta, corruzione e disillusione. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Netflix Rebel Ridge Un8217opportunit224