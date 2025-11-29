Netflix quegli audio strazianti su Yara | il Garante blocca tutto Multa da 40mila euro
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la società Quarantadue Srl, produttrice della serie Netflix Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio, per la diffusione illecita di messaggi vocali e telefonate dei genitori di Yara Gambirasio. La decisione prevede una multa di 40mila euro e il divieto assoluto di ulteriore utilizzo delle registrazioni contestate. Al centro della vicenda ci sono decine di file audio utilizzati nei primi tre episodi della docuserie: 24 nel primo episodio, 19 nel secondo e 3 nel terzo. Si tratta di telefonate e messaggi disperati inviati dai genitori di Yara, Maura Panarese e Fulvio Gambirasio nelle ore e nei giorni successivi alla scomparsa della figlia tredicenne, avvenuta il 26 novembre 2010 nei 700 metri che separano il centro sportivo di Brembate Sopra e la casa di famiglia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
