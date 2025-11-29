Netflix potenzia il suo horror con una nuova versione dell’adattamento di Oscar Wilde
Le produzioni horror di Netflix stanno attraversando un periodo di cambiamenti significativi, segnato dall’addio di alcuni dei loro registi e sceneggiatori più influenti. Recentemente, si è annunciato che la piattaforma sta lavorando a una nuova serie ispirata a un romanzo di Oscar Wilde, nel tentativo di rilanciare il suo settore dedicato al genere. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per il servizio di streaming di riscattarsi, grazie alla prestigiosa immagine dell’autore e alla potenzialità di un adattamento moderno. recente evoluzione del settore horror su Netflix. la crisi post-flanagan e le prospettive future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
