Neonata trovata nel water dopo il parto convalidato l' arresto della madre

È stato convalidato l’arresto della donna di 38 anni che, lo scorso lunedì a Ciriè, nel Torinese, ha partorito nel bagno di casa lasciando poi la bambina con la testa nell’acqua del gabinetto. Il giudice ha confermato l'accusa di tentato omicidio e, per il momento, la 38enne rimarrà in carcere. La donna, secondo la versione da lei fornita agli investigatori, non sapeva di essere incinta ed era convinta di aver già abortito. La neonata, rianimata sul posto dal personale del 118 e poi trasportata in ospedale, è ancora ricoverata al Maria Vittoria di Torino in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Neonata trovata nel water dopo il parto, convalidato l'arresto della madre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Neonata trovata nel water, rintracciata e fermata la madre La notizia: https://qds.it/torino-neonata-water-fermata-madre/ - facebook.com Vai su Facebook

Torino, neonata partorita in casa trovata nel water. Rianimata, è in gravissime condizioni. Indaga la procura Vai su X

Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, mamma accusata di tentato omicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, mamma accusata di tentato omicidio ... Riporta tg24.sky.it

Ciriè, neonata trovata nel water: la madre ha partorito sotto l’effetto del crack. Ricoverata con la figlia - A Ciriè una 38enne ha partorito da sola: la neonata è stata trovata dallo zio nel water, rianimata e trasferita a Torino ... Segnala fanpage.it

Neonata trovata nel water dopo il parto, convalidato l'arresto della madre - La donna, 38 anni, è accusata di tentato omicidio: avrebbe detto agli investigatori di non sapere di essere incinta ma la sua versione dei fatti è ritenuta poco attendibile. Come scrive tg24.sky.it