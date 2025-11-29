Nelle viscere della luce alla Passerini Landi inaugurazione della mostra di Luca Isidori

29 nov 2025

Si terrà lunedì 1 dicembre alle ore 18, allo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi, l'inaugurazione della mostra fotografica di Luca Isidori "Nelle viscere della luce". La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca fino a sabato 13 dicembre.

