A cinque anni dal primo insediamento di Luis Abinader alla presidenza della Repubblica Dominicana, il cui mandato è stato rinnovato per altri quattro dopo le votazioni del 19 maggio 2024, ho voluto fermarmi di nuovo nello stato caraibico prima di tornare in una Giamaica devastata dall’uragano Melissa. Quello che ho visto e sentito conferma la tendenza globale che punta alla privatizzazione della cosa pubblica, rendendo ormai superflua l’esistenza dei partiti. E sullo sfondo Trump ringrazia. Vuoti a perdere Avenida Simón Bolivar, il cimitero dei partiti: le sezioni deserte, una dietro l’altra, simboleggiano il vuoto politico attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nella Repubblica Dominicana i partiti sono vuoti a perdere: prevalgono crisi e narcotraffico