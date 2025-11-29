Nella Repubblica Dominicana i partiti sono vuoti a perdere | prevalgono crisi e narcotraffico
A cinque anni dal primo insediamento di Luis Abinader alla presidenza della Repubblica Dominicana, il cui mandato è stato rinnovato per altri quattro dopo le votazioni del 19 maggio 2024, ho voluto fermarmi di nuovo nello stato caraibico prima di tornare in una Giamaica devastata dall’uragano Melissa. Quello che ho visto e sentito conferma la tendenza globale che punta alla privatizzazione della cosa pubblica, rendendo ormai superflua l’esistenza dei partiti. E sullo sfondo Trump ringrazia. Vuoti a perdere Avenida Simón Bolivar, il cimitero dei partiti: le sezioni deserte, una dietro l’altra, simboleggiano il vuoto politico attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Repubblica Dominicana… ma come non l’hai mai vista. Cheradi Viaggi ha creato una pagina esclusiva dedicata solo a questa destinazione, con offerte speciali e tariffe imbattibili pensate per chi sogna mare, avventura e relax ai tropici. ? Resort All Inclusi - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo oggi Gli Usa entrano nella Repubblica Dominicana per controllare i Caraibi e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di Laura Canali Vai su X