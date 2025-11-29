Nel Sud-est asiatico 350 morti nelle alluvioni

Il bilancio delle vittime delle inondazioni causate dalle piogge torrenziali in Indonesia, Thailandia e Malesia e' salito a quasi 350, secondo gli ultimi dati delle autorita' locali. In tutti e tre i paesi, vengono condivise le stesse immagini di citta' allagate, persone intrappolate dalle acque e frane provocate dal diluvio che si abbatte da diversi giorni. L'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri ha segnalato oltre 200 morti; il governo thailandese ha riferito che 145 persone sono state uccise nel sud del paese; le autorita' malesi hanno segnalato due vittime. In Indonesia, la provincia di Sumatra Settentrionale e' la piu' colpita, con 116 morti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nel Sud-est asiatico 350 morti nelle alluvioni

