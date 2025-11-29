Nel salotto di Ganzaroli il viaggio spirituale di Sonia Serravalli
La nuova puntata del Maurizio Ganzaroli Show mette al centro Sonia Serravalli, autrice di svariati libri sulla spiritualità, che presenta al pubblico il suo volume autobiografico “Un’anima con la coda”, racconto di un legame fuori dall’ordinario tra una donna e una gatta, capace di mettere in discussione i confini della realtà conosciuta. La quarta puntata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
