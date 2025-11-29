Nel 1995 fa furono i primi infermieri formati dall' università d' Annunzio | oggi festeggiano 30 anni di amicizia e professione

Chietitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A trenta anni dal diploma universitario in Scienze Infermieristiche, si sono ritrovati al ristorante Tonino di Cepagatti gli ex studenti del primo anno di corso universitario, attivato per la prima volta in Italia dalluniversità G. d’Annunzio di Chieti nel 1992. Un inizio importante, che segnò. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 1995 Fa Furono Primi