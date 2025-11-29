Nel 1995 fa furono i primi infermieri formati dall' università d' Annunzio | oggi festeggiano 30 anni di amicizia e professione
A trenta anni dal diploma universitario in Scienze Infermieristiche, si sono ritrovati al ristorante Tonino di Cepagatti gli ex studenti del primo anno di corso universitario, attivato per la prima volta in Italia dall’università G. d’Annunzio di Chieti nel 1992. Un inizio importante, che segnò. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Nei primi 10 mesi i casi sono 167, nel 2024 furono 260: “Sul territorio la rete funzione ma non bisogna mollare” - facebook.com Vai su Facebook
"Adesso siamo... Sono primi in classifica" ? Vai su X