Negozi nel mirino in centro spaccata la vetrina di una gioielleria ma stavolta il colpo fallisce
Tentativo di furto con spaccata nella notte a Palermo, nella centralissima via Enrico Parisi, una delle strade dello shopping, a breve distanza dalla via Libertà. Intorno alle 23,30 di ieri (venerdì 28 novembre), due uomini incappucciati hanno sfondato la vetrina di una gioielleria utilizzando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
