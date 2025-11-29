Negano i corsi a chi li difende L’università di Bologna rifiuta di aprire le lezioni ai militari

“ Militarizzazione dell’Università. Quindi non si fa ”. Con questa motivazione è stato rifiutato l’avvio di un corso di laurea in Filosofia per giovani ufficiali all’Università di Bologna. A riferirlo è stato il capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale Carmine Masiello, spiegando di voler avviare un corso per “creare un pensiero laterale all’interno dell’esercito, per dare la possibilità di pensare in maniera differente e per uscire dallo stereotipo del Marmittone o dalla sindrome della caserma”. Il generale ha dichiarato di non voler sindacare le scelte che non gli competono però, ha aggiunto, “rappresento come un’istituzione come l’Esercito non sia stata ammessa in un’università. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

