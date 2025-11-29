NBA Emirates Cup | gli Heat di Fontecchio ai quarti Clamorosa eliminazione per i Pistons

New York (Stati Uniti), 29 novembre 2025 - Si sono giocate nella notte le gare conclusive della fase a gironi della NBA Emirates Cup, che hanno emesso gli ultimi, importanti verdetti: ben sei squadre, dopo Toronto Raptors e Los Angeles Lakers, già certe di un pass, altre sei squadre si sono assicurate un pass per la fase a eliminazione diretta. Tra queste ci sono anche i Miami Heat di Simone Fontecchio, che hanno conquistato la Wild Card ad Est, arrivando secondi nell’East Gruop C, vinto dai New York Knicks che questa notte hanno ottenuto la terza vittoria su quattro gare battendo 118-109 i Milwaukee Bucks detentori del trofeo grazie a una grande prova di Jalen Brunson (37 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

