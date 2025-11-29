Nba Cup | San Antonio fa fuori Denver Detroit stecca Mitchell 42 punti non basta ai Cavs
Gli ultimi verdetti della fase a gironi: Okc-Phoenix nell’altro quarto a Ovest. A Est Orlando batte Detroit con un super Bane e vince il gruppo B a punteggio pieno, New York supera Milwaukee e si guadagna la sfida a Toronto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
