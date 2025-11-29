Nazismo Mattarella | non dimenticare necessario per costruire futuro

Roma, 29 nov. (askanews) – “Conoscere e non dimenticare è necessario per costruire il futuro, riaffermando e radicando i principi di dignità della persona su cui poggiano la libertà, la pace, la giustizia, la democrazia, conquiste di civiltà che sono costate grandi sofferenze ai nostri padri e che ogni generazione ha il compito di rafforzarne i presupposti civili e morali”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione dell’ 80° anniversario dell’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti – ANED, al Presidente Dario Venegoni. “L’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, Medaglia d’oro al merito civile, sin dalla fine della guerra, ha tenuto alta la memoria e trasmesso ai più giovani i valori della Costituzione e gli ideali della Resistenza, cui contribuirono, con eroica dedizione, gli internati nei lager – sottolinea il capo dello Stato -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

La missiva indirizzata a Mattarella e Piantedosi per chiedere la liberazione di Shahin, recluso nel Cpr dopo la frase sul 7 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Nazismo, Mattarella: non dimenticare necessario per costruire futuro - (askanews) – “Conoscere e non dimenticare è necessario per costruire il futuro, riaffermando e radicando i principi di dignità della persona su cui poggiano la libertà, la pace, la giust ... Segnala msn.com

Mattarella: totalitarismi e razzismi non trovino più giustificazione - Il messaggio all’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti: “Conoscere e non dimenticare necessario per costruire il futuro” ... Scrive askanews.it

Mattarella: Necessarie nuove competenze per fronteggiare minacce alla pace - “La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – che abbiamo celebrato ieri ad Ancona – ricorda, oltre alla vittoria che pose fine alla prima Guerra mondiale, tutti coloro che hanno dispiegato ... Secondo ilgiornale.it