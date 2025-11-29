Nave mercantile lascia Gaeta dopo 40 giorni di fermo | Carenze gravi stop ai porti del Mediterraneo

Gaeta, 29 novembre 2025 – Potrà lasciare il porto di Gaeta la nave mercantile trattenuta lo scorso 21 ottobre a causa di gravi carenze sulla sicurezza della navigazione, sulle condizioni di vita dell’equipaggio e sulla sicurezza dell’ambiente marino e costiero riscontrate dagli ispettori Port State Control del Comando regionale della Guardia Costiera del Lazio. Il sistema internazionale dell’European Maritime Safety Agency (EMSA) utilizzato dalla Guardia Costiera per il monitoraggio delle navi che arrivano nei porti italiani aveva allertato il team di ispettori specializzati in sicurezza della navigazione del Coordinamento regionale di Civitavecchia circa la possibilità che il cargo, battente bandiera Comoros, proveniente da Algeri e diretto a Gaeta potesse presentare un alto livello di rischio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it