Nathan prende le chiavi della nuova casa nel bosco ora si aspetta la decisione dei giudici

"Grazie, grazie a tutti. Ho fiducia nei giudici ma non ho altri commenti da fare in questo momento".Sono queste le parole citate dall'Ansa, lette su un bigliettino di carta, con cui Nathan Trevallion, il papà della 'famiglia nel bosco', ha voluto ringraziare il ristoratore di Ortona, Armando. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I genitori della “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, hanno deciso, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste", un immobile offerto da un privato cittadino ? - facebook.com Vai su Facebook

Nathan Trevallion ritira le chiavi della nuova casa nei boschi di Palmoli: «Arriverà presto anche la moglie con i figli». Cosa c’è nel casolare – Il video - L’abitazione è stata concessa alla famiglia gratuitamente da un ristoratore di Ortona. open.online scrive

Nathan ritira le chiavi della nuova casa, 'grazie a tutti' - Ho fiducia nei giudici ma non ho altri commenti da fare in questo momento". Da ansa.it

La famiglia nel bosco ha una nuova casa, Nathan: «Grazie a tutti» – ecco che cosa è successo - Per gli avvocati è un passo avanti: «Consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà» ... Come scrive lanuovasardegna.it