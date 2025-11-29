Nathan e Catherine accettano la casa del ristoratore ortonese presentato il ricorso della difesa

Nella giornata di venerdì 28 novembre, è stato depositato il reclamo avverso l'ordinanza del tribunale per i minorenni che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei bambini Trevallion Birmingham. Ne danno notizia gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, legali di fiducia della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

I genitori della “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, hanno deciso, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste", un immobile offerto da un privato cittadino ? Vai su X

I genitori della “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, hanno deciso, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste", un immobile offerto da un privato cittadino ? - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, dentro la casa «gratis» accettata da Nathan e Catherine: pozzo, bagno a secco e camino in ogni stanza - Nathan e Catherine, i due genitori, hanno deciso di trasferirsi nel casolare a Palmoli offerto gratuitamente per un periodo ... Riporta msn.com

Famiglia nel bosco, i genitori accettano nuova casa (gratis) da un ristoratore - I genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, hanno scelto di accettare temporaneamente un’abitazione messa a disposizione da un ... Si legge su pupia.tv

Famiglia nel bosco, la coppia dice sì alla nuova casa gratis: "Ci ha affascinati" - I genitori della "famiglia nel bosco" hanno accettato il casolare di Palmoli offerto gratuitamente da un ristoratore di Ortona ... Come scrive affaritaliani.it