Natale missione pienone Effetto Trump e crisi ma gli hotel attraggono
Firenze, 29 novembre 2025 – Le stime Irpet per i primi 9 mesi dell’anno parlano di una contrazione del 2% per il turismo toscano. Ma l’alberghiero tiene botta. Tanto che il Natale fiorentino sarà all’insegna della stabilità. È quanto traspare da un primo sondaggio svolto da Federalberghi Firenze nelle hotellerie attraverso il responso delle strutture associate, di città e provincia. Per quello che riguarda il Natale, la previsione è di un leggero aumento delle presenze nell’ordine del 5% rispetto allo stesso periodo di riferimento 2024. Mentre per il Capodanno l’aumento raggiunge il 10%. Federalberghi definisce “stazionario” il posizionamento delle tariffe, che stanno a sottolineare come “la richiesta non sia tale da determinare ulteriori aumenti, forse anche per la scarsa capacità economica del turismo italiano che va alla ricerca di soluzioni sostenibili per le proprie tasche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Primo appuntamento della Bottega degli elfi Missione Natale compiuta con Sara e Giulia e i bambini della scuola infanzia! Prossimo appuntamento giovedì 4 dicembre con i bambini della scuola primaria #labottegadeglielfi #lettura #laboratorio #Natale #B - facebook.com Vai su Facebook
Natale, missione pienone. “Effetto Trump e crisi, ma gli hotel attraggono” - Le mostre sono un grande motore, abbiamo riprogrammato l’offerta” ... Da lanazione.it
Pienone per il concerto Gospel di Natale - Straordinario successo per il concerto di Natale organizzato dall’associazione ’AscolTiamo’, presieduta da Massimo De Luca. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Pienone per il Concerto di Natale: "In futuro il sogno è Ferrara" - Pubblico delle grandi occasioni a Voghiera al "Concerto di Natale" della banda filarmonica di Voghenza. Come scrive ilrestodelcarlino.it