Firenze, 29 novembre 2025 – Le stime Irpet per i primi 9 mesi dell’anno parlano di una contrazione del 2% per il turismo toscano. Ma l’alberghiero tiene botta. Tanto che il Natale fiorentino sarà all’insegna della stabilità. È quanto traspare da un primo sondaggio svolto da Federalberghi Firenze nelle hotellerie attraverso il responso delle strutture associate, di città e provincia. Per quello che riguarda il Natale, la previsione è di un leggero aumento delle presenze nell’ordine del 5% rispetto allo stesso periodo di riferimento 2024. Mentre per il Capodanno l’aumento raggiunge il 10%. Federalberghi definisce “stazionario” il posizionamento delle tariffe, che stanno a sottolineare come “la richiesta non sia tale da determinare ulteriori aumenti, forse anche per la scarsa capacità economica del turismo italiano che va alla ricerca di soluzioni sostenibili per le proprie tasche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Natale, missione pienone. “Effetto Trump e crisi, ma gli hotel attraggono”