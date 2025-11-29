Natale Confesercenti | Ok le iniziative in più un’ora di parcheggio gratuito per il centro
Confesercenti Parma esprime grande apprezzamento per il ricco programma natalizio presentato venerdì mattina in conferenza stampa dal Comune di Parma: oltre 200 eventi diffusi in tutto il centro, tra visite gratuite ai musei, laboratori, presentazioni di libri, attività per famiglie e iniziative. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
