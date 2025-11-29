Natale all' Haway seconda edizione | a Podenzano un mese di eventi fino all' Epifania
Giunge alla seconda edizione il "Natale all'Haway", il ricco programma di eventi natalizi che animerà Podenzano e le sue frazioni da domenica 7 dicembre fino a martedì 6 gennaio. Un calendario fitto di appuntamenti reso possibile dalla sinergia tra Comune, associazioni locali e commercianti è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
