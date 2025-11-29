Natale a Salerno iniziato il montaggio del grande albero in Piazza Portanova

Salernotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ iniziato il montaggio del grande albero di Natale in Piazza Portanova a Salerno. I tecnici di Luci d’Artista - come mostra la foto di Antonio Capuano - sono al lavoro per completare l’installazione e l’allestimento, in modo da consentirne l’accensione che potrebbe avvenire entro il giorno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Natale, parte il montaggio di casine e pista di ghiaccio - Al Prato prende forma la città delle feste, da lunedì colloqui conoscitivi con i candidati che vogliono lavorare ai mercatini Arezzo, 30 ottobre 2025 – Partite le grandi manovre, al Prato inizia già a ... Da lanazione.it

Natale, la pista di ghiaccio pronta a tornare in piazza - Dovrebbero iniziare il 13 novembre le operazioni di montaggio della pista, che di nuovo sarà collocata in piazza Boccolino, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Salerno Iniziato Montaggio