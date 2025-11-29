Natale a Salerno iniziato il montaggio del grande albero in Piazza Portanova
E’ iniziato il montaggio del grande albero di Natale in Piazza Portanova a Salerno. I tecnici di Luci d’Artista - come mostra la foto di Antonio Capuano - sono al lavoro per completare l’installazione e l’allestimento, in modo da consentirne l’accensione che potrebbe avvenire entro il giorno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
