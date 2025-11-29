Natale a Novara il Mercatino della Solidarietà è dedicato a Jack Poverino

Novaratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dedica speciale a Giacomo Jack Poverino. L'edizione numero 28 del Mercatino della Solidarietà a Novara, in occasione del Natale, è dedicato al volontario di Protezione civile mancato improvvisamente nei giorni scorsi dopo un malore durante un servizio di volontariato.Poverino stava. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

natale novara mercatino solidariet224Novara si illumina: dal 6 dicembre un Natale tra videomapping, installazioni e grandi tradizioni - Dal 6 dicembre il cuore di Novara si trasforma in un grande palcoscenico diffuso grazie alla rassegna “Novara Città del Natale”, un format rinnovato che unisce tradizione, arte e innovazione. Secondo lavocedinovara.com

Mercatini di Natale di montagna, tra borghi innevati e casette di legno - Bolzano apre le porte alla magia con il celebre Mercatino di Natale, che quest’anno anima non solo Piazza Walther, ma anche Viale Stazione, Via Isarco e il Parco dei Cappuccini. siviaggia.it scrive

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2024) - Prima dell’albero, del presepe e del panettone, l’appuntamento che spalanca le porte alle Feste più attese dell’anno è con i mercatini di Natale più belli d’Italia. Scrive grazia.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Novara Mercatino Solidariet224