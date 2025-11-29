Natale a Novara il Mercatino della Solidarietà è dedicato a Jack Poverino
Una dedica speciale a Giacomo Jack Poverino. L'edizione numero 28 del Mercatino della Solidarietà a Novara, in occasione del Natale, è dedicato al volontario di Protezione civile mancato improvvisamente nei giorni scorsi dopo un malore durante un servizio di volontariato.Poverino stava. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
