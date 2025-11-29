Natale 2025 Torrione Eventi lancia il primo contest social La Vetrina più Bella
Torrione Eventi APS annuncia il lancio del primo contest social dedicato al Natale: “La Vetrina più Bella”, un’iniziativa rivolta a tutti i commercianti della città di Salerno con l’obiettivo di valorizzare la creatività, l’atmosfera natalizia e il commercio locale. Per partecipare sarà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
