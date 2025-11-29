Bologna, 29 novembre 2025 - Si accendono le luci della città per Natale. Il centro storico si illumina con l’albero in piazza del Nettuno e “Luci e colori per la Torre degli Asinelli ” e “Città della Luce”, progetti a cura di Confcommercio Ascom Bologna. L’albero di Natale in piazza Nettuno. BOLOGNA ACCENSIONE ALBERO DI NATALE PIAZZA NETTUNO Foto Alessandro Ruggeri Fotoschicchi L’albero di quest’anno apparteneva a un condominio privato di Pian di Setta (Grizzana Morandi): da due anni i proprietari avevano manifestato la disponibilità a donarlo, essendo costretti al suo abbattimento perché interferiva con l’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale 2025 a Bologna: accesi albero, luminarie e torre Asinelli / Video