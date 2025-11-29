Natale 2025 a Bologna | accesi albero luminarie e torre Asinelli Video
Bologna, 29 novembre 2025 - Si accendono le luci della città per Natale. Il centro storico si illumina con l’albero in piazza del Nettuno e “Luci e colori per la Torre degli Asinelli ” e “Città della Luce”, progetti a cura di Confcommercio Ascom Bologna. L’albero di Natale in piazza Nettuno. BOLOGNA ACCENSIONE ALBERO DI NATALE PIAZZA NETTUNO Foto Alessandro Ruggeri Fotoschicchi L’albero di quest’anno apparteneva a un condominio privato di Pian di Setta (Grizzana Morandi): da due anni i proprietari avevano manifestato la disponibilità a donarlo, essendo costretti al suo abbattimento perché interferiva con l’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Bologna. Una bella giornata di sole, a un mese dal Natale. Il giorno giusto per sposarsi! Auguri a questa bella coppia che si è scelta e ha scelto la nostra città! Vai su X
Cosa fare a Natale a #bologna: tra arte, mercatini e sapori! Non può mancare la @fiera_di_santa_lucia_bologna sotto il Portico dei Servi, tra regali e souvenir. Fermati ai presepi: imperdibile quello di San Giacomo Maggiore, firmato dall’artigiano Nicol - facebook.com Vai su Facebook
Mercatini di Natale a Bologna dintorni: la mappa 2025 - Momenti di solidarietà e di shopping insieme, il meglio dell'artigianato e oò grande ritorno del Villaggio di Natale Francese ... Secondo bolognatoday.it
Bologna ha il suo albero di Natale, è arrivato in piazza Nettuno. Quando si accedono le luci - E’ arrivato all’alba, come da tradizione, l’abete che illuminerà per tutte le feste il centro della città. Riporta msn.com
Natale 2025 a Castel Guelfo The Style Outlets: scopri il tuo spirito natalizio con un calendario di eventi per tutta la famiglia - Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets si preparano a celebrare il Natale regalando magia, dolcezza e tradizione a tutti i visitatori e invitandoli a scoprire il proprio spirito natalizio. Da bolognatoday.it