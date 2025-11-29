Nasce Of il brand dell' olio del distretto biologico di Fiesole
Fiesole (Firenze) 29 novembre 2025- Ha preso il via il primo Festival dell’Olio extravergine di Fiesole che fra oggi e domani racconterà il “colle lunato” attraverso il suo prodotto simbolo con incontri, degustazioni, laboratori, visite guidate e attività per famiglie. L'iniziativa è promossa dall'associazione del Distretto Biologico di Fiesole, con il sostegno del Comune e di Slow Food Toscana e tocca in vari luoghi del centro storico. Germogli Ph 16 ottobre 2012 Vinci Inaugurazione del frantoio a Vinci Olio fettunta pane Questa mattina la manifestazione si è aperta con un convegno tecnico dedicato alla filiera olivicola dal titolo “Olio di oliva, l'oro di Fiesole, un patrimonio molto usato ma poco conosciuto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
