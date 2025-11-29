Nasce il Portale unico dei dati la fotografia del territorio a portata di clic | si presenta il progetto

Riminitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una città che conosce se stessa attraverso i dati: è questo il tema dell'incontro in programma martedì, 3 dicembre, alle 10,30, nella Sala della Cineteca di via Gambalunga. Sarà presentato il Portale unico dei dati, una piattaforma digitale innovativa che raccoglie, organizza e rende accessibili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

