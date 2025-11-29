Nardò 27enne scomparsa da giorni | ricerche estese in tutta Italia

Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere, di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. Sul sito del Comune è scritto che la ragazza "è scomparsa misteriosamente da lunedì", quando è uscita dalla sua abitazione senza più rientrare. I familiari hanno presentato una denuncia e la prefettura ha attivato il centro di coordinamento per le ricerche. Due avvistamenti in centro dopo la data della sparizione. Nelle ultime ore le ricerche sono state estese in tutta Italia: secondo quanto riportato da Repubblica, alcuni testimoni affermano di aver visto in città la giovane in due occasioni, ma dopo la data di lunedì 24 novembre: precisamente nel centro urbano nelle giornate di mercoledì e giovedì scorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

