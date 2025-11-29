Narcotraffico a Roma | catturato al Tufello il nonno della droga
È finita al Tufello la lunga fuga del “nonno della droga”, figura storica e vertice di un articolato traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano. L’uomo, un sessantaquattrenne romano, già arrestato in Perù nel 2024, è stato rintracciato dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara nella periferia est della Capitale. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione del tribunale di Roma, relativo a una condanna definitiva per traffico internazionale di droga. La sua latitanza era cominciata nel 2006. Per quasi due decenni, avrebbe continuato a gestire dal Sud America spedizioni di stupefacenti dirette nella Capitale, mantenendo una rete di corrieri, intermediari e contatti oltreoceano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sgominate due reti di narcotraffico tra Roma e Latina, 15 arresti. Profitti per milioni di euro, maxi operazione con 200 agenti. Un'altra indagine nel Ragusano #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
I poliziotti #Squadramobile Roma e Latina hanno arrestato 15 persone ritenute al vertice di due reti di spaccio in un'operazione antidroga tra i comuni di Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila. Il volume del narcotraffico è stato stimato in alcuni milioni di e Vai su X
Narcotraffico, catturati ad Ibiza tre latitanti italiani - Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma il 15 agosto scorso i Carabinieri del ROS insieme al personale della Comisarìa General de Informacion ... notizie.tiscali.it scrive