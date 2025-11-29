Napoli rapina in autogrill e inseguimento in A16 | arrestati tre uomini

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato tre uomini di origine campana dopo un lungo inseguimento sull’autostrada A16, successivo a una rapina aggravata in un’area di servizio. Nella notte di giovedì, i tre avrebbero minacciato con una pistola una dipendente, sottraendole il cellulare e costringendola a consegnare sigarette e altra merce. L’inseguimento e l’arresto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, rapina in autogrill e inseguimento in A16: arrestati tre uomini

