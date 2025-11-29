Diventa sempre più necessario l’intervento sul calciomercato di gennaio per quanto riguarda il Napoli. Tanti gli infortuni e le necessità di intervento nel mercato invernale, e già si studiano i possibili colpi. Giovanni Manna è al lavoro per dare ad Antonio Conte gli uomini giusti per poter proseguire al meglio la stagione attuale. Tra i tanti, due sono i nomi più gettonati per rinforzare il centrocampo partenopeo: Arthur Atta e Morten Frendrup. Calciomercato Napoli, nel mirino Atta e Frendrup: cosa filtra. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sta lavorando per rinforzare il centrocampo degli Azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, non uno ma due rinforzi dalla Serie A: Manna sta già preparando l’affondo decisivo