Napoli Lobotka | Importante tornare a vincere Ora sotto con la Roma

Napoli, 29 novembre 2025 - Le vittorie contro Atalanta e Qarabag, rispettivamente in Serie A e Champions League, hanno rilanciato le quotazioni del Napoli in entrambe le competizioni, ma ora all'orizzonte c'è l'esame Roma, forse quello cruciale per sancire la fine reale della crisi: il match dell' Olimpico è stato tra i principali argomenti della chiacchierata avuta da Stanislav Lobotka ai microfoni di Radio Crc. La rinascita del Napoli: le vittorie su Atalanta e Qarabag. Prima delle note liete, lo slovacco, tra i pochi reduci di un centrocampo falcidiato dagli infortuni, ha affrontato quelle dolenti: i risultati deludenti delle ultime settimane che avevano fatto temere il peggio a una piazza che ha già vissuto un recente post scudetto piuttosto turbolento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Lobotka: "Importante tornare a vincere. Ora sotto con la Roma"

Altre letture consigliate

#Lobotka verso #RomaNapoli: sentite la sua analisi #Napoli #SSCNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Party di compleanno per Lobotka: altri due giocatori del Napoli partecipano alla festa Vai su X

Lobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori" - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli: "Naturalmente non è stato un momento facile per noi ... Scrive tuttonapoli.net

Napoli, Lobotka: “Prima della sosta momento non facile. Ora giochiamo in modo diverso” - Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, a Radio CRC in vista del big match contro la Roma ... Da gianlucadimarzio.com

Lobotka commenta la stagione del Napoli: «Crediamo in noi stessi, la Roma è un’ottima squadra. Stiamo giocando in modo diverso, ma è buono anche per i difensori» - Il centrocampista partenopeo è intervenuto a Radio CRC per ripercorrere le tappe della squadra di Conte Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Stanislav Lobotk ... Segnala calcionews24.com