Napoli | L’impennata prima della fuga Carabinieri denunciano due 16enni e un 17enne

In fuga senza casco su uno scooter, tre minorenni bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento notturno: sequestrate armi e mezzo, tutti denunciati.. É notte, siamo a San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via delle Repubbliche marinare; la lunga arteria stradale che attraversa Barra e il rione Villa. La gazzella nota uno scooter e in sella ci sono tre ragazzi. Sono tutti senza casco e scatta l’alt. L’honda Sh 125 cc si alza su una ruota sola e accelera. L’impennata prima della fuga. Parte l’inseguimento. I tre – chi guida è 16enne mentre i due dietro hanno rispettivamente 17 e 16 anni – corrono ad alta velocità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: L’impennata prima della fuga. Carabinieri denunciano due 16enni e un 17enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ecco cosa è accaduto nel quartiere San Giovanni a Teduccion a Napoli #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, in tre su uno scooter impennano davanti ai carabinieri: denunciati - I carabinieri di San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato un 16enne e due 17enne dopo una fuga in scooter, ... Lo riporta lapresse.it

L'impennata prima della fuga a Napoli - É notte, siamo a San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via delle Repubbliche marinare; la lunga arteria stradale che attraversa Barra e il rione V ... Come scrive ansa.it