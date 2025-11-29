Napoli – Juve Spalletti perde un top | è uscito in lascrime

Spazionapoli.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano bruttissime notizie per la Juventus nel corso del match delle 18 contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Al minuto 29?, di fatti, Dusan Vlahovic ha dato forfait ed è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare: il centravanti serbo rischia seriamente di saltare la sfida del Maradona. Napoli, Vlahovic salta il big match? Le sue condizioni. Durante la partita tra Juventus e Cagliari, nel corso del primo tempo Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire Dusan Vlahovic. Al suo posto è subentrato Jonathan David, reduce da una gol all’ultimo minuto nella gara di Champions League contro il Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli 8211 juve spalletti perde un top 232 uscito in lascrime

© Spazionapoli.it - Napoli – Juve, Spalletti perde un top: è uscito in lascrime

Scopri altri approfondimenti

napoli 8211 juve spallettiJuventus, Spalletti: «Con il Napoli rapporto intatto, ma la mia carriera non poteva finire lì. Ora rientriamo nella corsa scudetto» - Inizia l'era di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor. Secondo ilmessaggero.it

napoli 8211 juve spallettiSpalletti: "Juve, zero presunzione. Lotta Scudetto? Ci crediamo. Napoli, Vlahovic e Koopmeiners..." - "Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale", parola di Flavio Briatore che, intervistato a margine dell'apertura del nuovo Crazy Pizza ha parlato della scelta per la panchina ... Lo riporta tuttosport.com

Dalla Juve al Napoli per 40 milioni: Spalletti storce il naso - La Juventus sembrava in vantaggio, ma ora il Napoli pare essere balzato in pole per acquistare un big dalla Serie A ... Scrive diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8211 Juve Spalletti