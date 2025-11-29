Napoli – Juve Spalletti perde un top | è uscito in lascrime

Arrivano bruttissime notizie per la Juventus nel corso del match delle 18 contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Al minuto 29?, di fatti, Dusan Vlahovic ha dato forfait ed è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare: il centravanti serbo rischia seriamente di saltare la sfida del Maradona. Napoli, Vlahovic salta il big match? Le sue condizioni. Durante la partita tra Juventus e Cagliari, nel corso del primo tempo Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire Dusan Vlahovic. Al suo posto è subentrato Jonathan David, reduce da una gol all’ultimo minuto nella gara di Champions League contro il Bodo Glimt. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Juve, Spalletti perde un top: è uscito in lascrime

Scopri altri approfondimenti

Maurizio Sarri torna a parlare del famoso Scudetto perso “in albergo” contro la Juve nella stagione 2017/18 L’ex allenatore del Napoli lancia la stoccata: chiaro il riferimento agli episodi aribitrali che dominarono Juventus-Inter #Juventus #Sarri #SpazioJ Vai su X

Maurizio Sarri ricorda il famoso ‘Scudetto perso in albergo’ con il Napoli “Juve-Napoli del 2018 è stata una bella serata vanificata dal sabato successivo. Abbiamo visto in televisione cose che non ci sono piaciute e abbiamo avuto la colpa di farcele entrare n - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Spalletti: «Con il Napoli rapporto intatto, ma la mia carriera non poteva finire lì. Ora rientriamo nella corsa scudetto» - Inizia l'era di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor. Secondo ilmessaggero.it

Spalletti: "Juve, zero presunzione. Lotta Scudetto? Ci crediamo. Napoli, Vlahovic e Koopmeiners..." - "Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale", parola di Flavio Briatore che, intervistato a margine dell'apertura del nuovo Crazy Pizza ha parlato della scelta per la panchina ... Lo riporta tuttosport.com

Dalla Juve al Napoli per 40 milioni: Spalletti storce il naso - La Juventus sembrava in vantaggio, ma ora il Napoli pare essere balzato in pole per acquistare un big dalla Serie A ... Scrive diregiovani.it