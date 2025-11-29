Napoli Juve Spalletti ci pensa già | Accoglienza? Per me sarà facilissimo ma non so quale sarà il loro comportamento

. Così il tecnico verso il ritorno al Maradona. Luciano Spalletti, nell’intervista a Dazn post Juve Cagliari, ha parlato così in vista del suo ritorno a Napoli di prossima settimana in vista dell’incontro tra la squadra di Conte e i bianconeri. RITORNO A NAPOLI –   « Mi immagino la felicità che avrò dentro me stesso nel rientrare in quello stadio. Non so quale sarà il loro comportamento ma per me sarà facilissimo ». QUI L’INTERVISTA INTGRALE A DAZN .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

