Napoli in tre su uno scooter impennano davanti ai carabinieri | denunciati
I carabinieri di San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato un 16enne e due 17enne dopo una fuga in scooter, iniziata con una impennata davanti ai militari. Tutto è iniziato a San Giovanni a Teduccio in via delle Repubbliche marinare. La gazzella nota uno scooter e in sella ci sono tre ragazzi. Sono tutti senza casco e scatta l’alt. L’honda Sh 125 cc si alza su una ruota sola e accelera. L’impennata prima della fuga. Parte l’inseguimento. I tre – chi guida è 16enne mentre i due dietro hanno rispettivamente 17 e 16 anni – corrono ad alta velocità. Durante la fuga i 2 passeggeri gettano un bastone telescopico (lo aveva il 16enne) e un coltello a serramanico che possedeva il 17enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it
