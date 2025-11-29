Napoli controlli nei campi rom | rame rubato e pitbull salvati

NAPOLI, 29 novembre 2025 – Prosegue l’azione ad alto impatto dei Carabinieri nei campi rom di Napoli e provincia. Dopo il recente servizio nell’insediamento di via Grimaldi, questa mattina i militari della Compagnia di Poggioreale hanno passato al setaccio il campo di via Macello, con il supporto dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Radiomobile di Napoli e della Polizia Municipale. Nel corso dei controlli sono state identificate 132 persone, 38 delle quali già note alle forze dell’ordine. Per due di loro sono risultati attivi decreti di espulsione. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza ambientale e alle attività illecite diffuse nell’area. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, controlli nei campi rom: rame rubato e pitbull salvati

Argomenti simili trattati di recente

Terra dei fuochi, controlli a tappeto: scendono in Campo le Prefetture di Napoli e Caserta Si rafforza l'impegno delle Forze dell'ordine e dell'Esercito nel dispositivo di controlli continuati e ad elevata intensità organizzato per il contrasto agli illeciti ambientali in - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Gianturco, tavolo in Prefettura: qualità aria nei limiti, controlli anti-sciacallaggio Vai su X

Napoli, controlli nel campo rom di via Macello - A pochi giorni dall’ultimo servizio a largo raggio svolto nell’accampamento di via Grimaldi, i carabinieri della compagnia di ... Segnala rainews.it

Terra dei fuochi, controlli a tappeto tra Napoli e Caserta: raffica di sequestri e arresti - Una settimana di controlli serrati ha riportato arresti, sequestri e sanzioni da decine di migliaia di euro nella Terra dei fuochi. Scrive pupia.tv

Napoli, Poggioreale: maxi-controlli dei Carabinieri nel campo Rom - Sequestrati droni, pannelli fotovoltaici e 30 tonnellate di rame. Lo riporta marigliano.net