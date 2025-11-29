Napoli che assist dall’agente del centrocampista | il trasferimento può arrivare già a gennaio
Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista da acquistare nel prossimo mercato di gennaio, visti i numerosi infortuni accusati in mediana. Tra i vari nomi nella lista del d.s. Manna c’è anche quello di Ederson. All’Atalanta il brasiliano sta vivendo l’ennesima stagione di grande livello, e oramai si è imposto come uno dei centrocampisti più completi e dominanti della Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club, ed in merito alla questione si è espresso anche l’agente, che di fatto ha aperto ad un futuro altrove. Mercato Napoli, l’agente di Ederson: “Credo che a gennaio o a giugno l’Atalanta lo cederà”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
"Sono riuscito a farti sorridere, ma tra cinque minuti torni al tuo solito mood" Alessandri Del Piero dagli studi di Sky nel post gara di Champions riesce a far sciogliere Antonio Conte anche se il tecnico del Napoli dopo pochi secondo coglie l'assist e lancia un m - facebook.com Vai su Facebook
David Neres 38' . Assist: Scott McTominay Serie A | Napoli 2-0 Atalanta x.com/BeatriceHu3283… Vai su X
Calciomercato Napoli, i tre centrocampisti seguiti per gennaio: c’è una sorpresa - Tre i nomi accostati al Napoli, che a gennaio proverà a rinforzare il centrocampo a causa degli infortuni subiti ... Lo riporta okcalciomercato.it
Napoli, caccia a un centrocampista: spunta anche Frendrup - L'infortunio di Anguissa, il quale rischia di stare fermo circa tre mesi, costringerà il Napoli a intervenire con decisione sul mercato invernale ... Da fantacalcio.it
Napoli, perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di De Bruyne - Il centrocampista nella mattinata si è sottoposto a un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. Segnala gianlucadimarzio.com