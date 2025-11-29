Napoli che assist dall’agente del centrocampista | il trasferimento può arrivare già a gennaio

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista da acquistare nel prossimo mercato di gennaio, visti i numerosi infortuni accusati in mediana. Tra i vari nomi nella lista del d.s. Manna c’è anche quello di Ederson. All’Atalanta il brasiliano sta vivendo l’ennesima stagione di grande livello, e oramai si è imposto come uno dei centrocampisti più completi e dominanti della Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club, ed in merito alla questione si è espresso anche l’agente, che di fatto ha aperto ad un futuro altrove. Mercato Napoli, l’agente di Ederson: “Credo che a gennaio o a giugno l’Atalanta lo cederà”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

