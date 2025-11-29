Napoli celebra l’innovazione audiovisiva | ecco i vincitori del Pluribus Multimedia Fest 2025

Ieri sera, nella sede dello JUS Museum Palazzo Calabritto, si è svolta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Pluribus Multimedia Fest, il festival internazionale dedicato ai cortometraggi immersivi multi-screen, ideato e diretto dall’artista Annalaura di Luggo, con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Cinema e Audiovisivo. Le opere vincitrici delle cinque categorie – Best Social Impact Award, Best New Media Award, Best Music Video Award, Best Young Talent Award e Best Audience Award – resteranno fruibili nel cubo Pluribus, un’installazione composta da quattro schermi sincronizzati all’interno di un grande cubo specchiante, concepito dalla stessa Annalaura di Luggo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it