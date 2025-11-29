Napoli celebra l’innovazione audiovisiva | ecco i vincitori del Pluribus Multimedia Fest 2025

Ildenaro.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, nella sede dello JUS Museum Palazzo Calabritto, si è svolta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Pluribus Multimedia Fest, il festival internazionale dedicato ai cortometraggi immersivi multi-screen, ideato e diretto dall’artista Annalaura di Luggo, con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Cinema e Audiovisivo. Le opere vincitrici delle cinque categorie – Best Social Impact Award, Best New Media Award, Best Music Video Award, Best Young Talent Award e Best Audience Award – resteranno fruibili nel cubo Pluribus, un’installazione composta da quattro schermi sincronizzati all’interno di un grande cubo specchiante, concepito dalla stessa Annalaura di Luggo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Napoli, nasce il distretto dell’audiovisivo intitolato a Francesco Rosi - Anche grazie a tante produzioni straniere che scelgono panorami e strade e palazzi di Napoli ... Scrive ilmattino.it

Luciano Stella: «Napoli di nuovo al centro dell'industria audiovisiva: è una chance da cogliere» - L’invito ai giovani a restare o tornare a Napoli espresso da Luciano Stella, produttore cinematografico con Mad e titolare della Stella Film, società di gestione di sale, parte da un ricordo recente: ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Celebra L8217innovazione Audiovisiva