Napoli Billy Gilmour si opera | intervento a Londra lunedì
Nel corso della settimana erano circolate voci su un possibile intervento chirurgico per Billy Gilmour. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale del Napoli: attraverso una nota diffusa sui propri canali social, il club ha reso noto che “Billy Gilmour sarà operato lunedì a Londra, con l’assistenza del dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Billy #Gilmour si opererà a #Londra: intervento fissato per lunedì 2 dicembre La nota ufficiale Napoli su X. Lo scozzese sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro https://www.ilnapolista.it/2025/11/billy-gilmour-si-operera-a-londra-interv - facebook.com Vai su Facebook
NOTIZIA UFFICIALE: BILLY GILMOUR SI OPERERÀ A riferirlo è la SSC Napoli attraverso una nota medica: lo scozzese si sottoporrà all’intervento, nella giornata di lunedì, per risolvere il problema della pubalgia #SSCNapoli #Gilmour #SpazioNapoli Vai su X
Napoli, Gilmour si opera lunedì a Londra: il comunicato ufficiale della società azzurra - Brutta notizia in casa Napoli, che perderà per diverso tempo Billy Gilmour. Da tuttomercatoweb.com
Ufficiale- Napoli, Gilmour si opera: la nota ufficiale del club - Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Billy Gilmour, centrocampista azzurro che da tempo sta convivendo con alcune difficoltà fisiche. Lo riporta gonfialarete.com
Napoli, Gilmour si opera a Londra: rientro possibile solo nel 2026 - Il Napoli ha ufficializzato una notizia attesa ma comunque pesante: Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico ... Lo riporta gonfialarete.com