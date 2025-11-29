Napoli Billy Gilmour si opera | intervento a Londra lunedì

Nel corso della settimana erano circolate voci su un possibile intervento chirurgico per Billy Gilmour. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale del Napoli: attraverso una nota diffusa sui propri canali social, il club ha reso noto che “Billy Gilmour sarà operato lunedì a Londra, con l’assistenza del dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

