Napoli altra tegola a centrocampo | Gilmour rientra nel 2026

Napoli, 29 novembre 2025 - Il Napoli e gli infortuni, una piaga stagionale di vecchia data che ha cominciato a stravolgere i piani di Antonio Conte, mutilandone la rosa, fin dall'estate: memorabile, purtroppo in negativo, il grave guaio fisico occorso a Romelu Lukaku nell'ultima amichevole estiva, quella contro l' Olympiacos. Per un calvario arrivato più o meno alle battute conclusive, seppur non con l'ottimismo paventato da qualche parte che ipotizzava il belga già convocato per sfidare la Roma, il suo passato, in questo turno di campionato, ce n'è un altro che potrebbe non essere entrato ancora nel vivo: parlando del centrocampo, ed escludendo quindi l'altro lungodegente Alex Meret, sono sulla bocca di tutti gli infortuni di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, con entrambi che ne avranno ancora per diversi mesi, ma neanche Billy Gilmour se la passa bene, al punto che il suo 2025 potrebbe essere già finito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, altra tegola a centrocampo: Gilmour rientra nel 2026

Approfondisci con queste news

Kobbie Mainoo ha già detto di sì al Napoli, ma Giovanni Manna potrebbe chiudere anche un'altra operazione - facebook.com Vai su Facebook

Napoli: ha solo *15 anni* l’omicidio che avrebbe sparato l’altra notte e ucciso il 19enne Pio Marco Salomone. Il ragazzo si è consegnato ed ha confessato tutto alla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Vai su X

Altra tegola per Conte, Gilmour a rischio operazione: l'indiscrezione di Sky - Dopo De Bruyne e Anguissa, Antonio Conte infatti dovrà fare a meno anche di Billy Gilmour. Segnala firenzeviola.it

Napoli, nuova tegola per Conte: un infortunato potrebbe operarsi? - Non c'è pace per il centrocampo azzurro: ora il tecnico rischia di perdere a lungo anche Gilmour, alle prese con la pubalgia ... napolitoday.it scrive

Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in ... - La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità. Riporta tuttomercatoweb.com