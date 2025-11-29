Musi tondi e crani rotondi | i cani si differenziavano esteticamente già 11 mila anni fa
Una ricerca condotta da un team multidisciplinare e internazionale su 643 crani di cani e lupi risalenti fino a 50 mila anni fa ha portato al risultato di scoprire che già all'inizio dell'Olocene sul Pianeta i cani si distinguevano in diverse tipologie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Musi tondi e crani rotondi: i cani si differenziavano esteticamente già 11 mila anni fa - Fotografia del cranio di un cane moderno utilizzata per la ricostruzione fotogrammetrica dei modelli 3D. fanpage.it scrive