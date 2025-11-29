Mura si interviene per la messa in sicurezza della cortina di Santa Grata

I tecnici del settore Lavori Pubblici del Comune di Bergamo hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del muro della cortina di Santa Grata, lungo le Mura veneziane. L’ispezione ha confermato che la situazione attuale non è mutata rispetto al distacco della cortina esterna verificatosi a settembre, ma si è riscontrata la necessità di un intervento di messa in sicurezza su una porzione interessata da fenomeni di distacco per evitare l’ulteriore crollo di conci. Il Comune è in stretto contatto con i funzionari della Soprintendenza, che stanno valutando la fattibilità di un intervento provvisionale temporaneo, propedeutico a un successivo consolidamento definitivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it