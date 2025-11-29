Muore in ospedale Alessio Napolitano 19enne aveva avuto un incidente in moto a Busto Arsizio | le indagini

Alessio Napolitano muore dopo un incidente in moto: arrivato in ospedale in condizioni molto grave, non è sopravvissuto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Incidente a Busto Arsizio, Alessio Napolitano muore in moto a 19 anni: il guidatore dell'auto positivo all'alcol test - Il giovane abitava a Gallarate: nella notte tra venerdì e sabato è stato coinvolto in un incidente con un suv all'incrocio fra via Isonzo e via Quintino Sella: è morto in ospedale.

