Muore dopo il controllo | indagati 2 carabinieri la verità dall’autopsia
Ferrara, 29 novembre2025 – La verità sulla morte di Juda Eniezebata, il 27enne nigeriano stroncato da un malore mercoledì sera alla prima periferia di Ferrara poco dopo un controllo dei carabinieri, potrà arrivare solo dall’autopsia. In attesa del conferimento dell’incarico per gli esami medico legali, fissato per domani, la procura ha notificato due avvisi di garanzia ad altrettanti militari dell’Arma. Un atto dovuto in casi come questo, finalizzato a fare piena luce sulla vicenda offrendo le massime garanzie difensive in vista degli accertamenti tecnici delle prossime ore. L’ipotesi formulata dal magistrato titolare del fascicolo è morte come conseguenza di altro reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
