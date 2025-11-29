Multibrand radar del futuro | quando i nuovi designer diventano vera forza del retail

Life&People.it Nel momento in cui il lusso globale oscilla tra prudenza e sovraesposizione, sono proprio le grandi boutique multibrand a ricordare che la moda, per restare viva, ha bisogno di rischio misurato e di sguardo lungo. Boutique di lusso che da anni costruiscono il gusto di una clientela internazionale non sono semplici luoghi d’acquisto: sono laboratori del desiderio, spazi in cui il presente viene continuamente testato, raffinato, riscritto attraverso la selezione. Ed è qui che si innesta il punto centrale: nel retail multimarca puntare sui designer emergenti non è un vezzo, ma strategia culturale che alimenta il sistema, lo rinnova e, soprattutto, crea fedeltà. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it