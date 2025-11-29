Multe sui ticket sanitari raddoppiate | Accanimento contro anziani e fragili cosa succede in Lombardia

Sono in consegna in tutta la Lombardia, anche nel Comasco, migliaia di lettere con cui Regione Lombardia contesta l’uso delle esenzioni per visite ed esami del 2020. Nel mirino finiscono soprattutto anziani, invalidi e cittadini con redditi molto bassi che, nel pieno dell’emergenza Covid, avevano. 🔗 Leggi su Quicomo.it