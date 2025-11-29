Multe sui ticket sanitari raddoppiate | Accanimento contro anziani e fragili cosa succede in Lombardia
Sono in consegna in tutta la Lombardia, anche nel Comasco, migliaia di lettere con cui Regione Lombardia contesta l’uso delle esenzioni per visite ed esami del 2020. Nel mirino finiscono soprattutto anziani, invalidi e cittadini con redditi molto bassi che, nel pieno dell’emergenza Covid, avevano. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondisci con queste news
Sulla Gazzetta di Mantova di oggi l'articolo lo Spi Lombardia denuncia 1700 multe con raddoppio dell'importo per verifiche sulle esenzioni dal ticket dalla Gazzetta di Mantova Spi Cgil Nazionale Spi Cgil Mantova SPI CGIL Lombardia CGIL Lombardia - facebook.com Vai su Facebook
Multe sui ticket sanitari raddoppiate: “Accanimento contro anziani e fragili”, cosa succede in Lombardia - Contestazioni per le esenzioni del 2020 usate durante la pandemia: la Regione chiede importi quasi doppi rispetto al ticket non pagato ... Riporta quicomo.it
Ticket sanitari, tornano le cartelle: chi pagherà il prezzo più alto - Regione Lombardia invia nuove contestazioni per i ticket sanitari 2020: importi raddoppiati e proteste di sindacati e opposizione. Come scrive monza-news.it
Multe per ticket, Cominelli (Pd): “Errori in buona fede, evitabili cambiando il sistema di certificazione” - Ticket sanitari non pagati: 20 mila lombardi multati, il Pd chiede modifiche al sistema di autocertificazione. Come scrive quibrescia.it