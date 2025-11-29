Multe sui ticket sanitari raddoppiate | Accanimento contro anziani e fragili cosa succede in Lombardia

Quicomo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in consegna in tutta la Lombardia, anche nel Comasco, migliaia di lettere con cui Regione Lombardia contesta l’uso delle esenzioni per visite ed esami del 2020. Nel mirino finiscono soprattutto anziani, invalidi e cittadini con redditi molto bassi che, nel pieno dell’emergenza Covid, avevano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

multe ticket sanitari raddoppiateMulte sui ticket sanitari raddoppiate: “Accanimento contro anziani e fragili”, cosa succede in Lombardia - Contestazioni per le esenzioni del 2020 usate durante la pandemia: la Regione chiede importi quasi doppi rispetto al ticket non pagato ... Riporta quicomo.it

multe ticket sanitari raddoppiateTicket sanitari, tornano le cartelle: chi pagherà il prezzo più alto - Regione Lombardia invia nuove contestazioni per i ticket sanitari 2020: importi raddoppiati e proteste di sindacati e opposizione. Come scrive monza-news.it

multe ticket sanitari raddoppiateMulte per ticket, Cominelli (Pd): “Errori in buona fede, evitabili cambiando il sistema di certificazione” - Ticket sanitari non pagati: 20 mila lombardi multati, il Pd chiede modifiche al sistema di autocertificazione. Come scrive quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Multe Ticket Sanitari Raddoppiate