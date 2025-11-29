Mudryk accetta la macchina della verità per dimostrare la sua innocenza dopo la squalifica per doping
Mudryk continua a proclamarsi innocente dopo la positività al doping e si sottopone persino alla macchina della verità. Il calciatore ucraino attende l’esito del campione B mentre tenta di salvare la propria carriera allenandosi a parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
